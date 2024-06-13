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Лидеры стран G7 предоставят Украине кредит около $50 млрд до конца года за счет замороженных активов рф

21:49, 13 июня 2024
Средства будут выделены в виде кредитов, платить по которым Украина будет за счет процентов от замороженных активов рф.
Лидеры стран G7 предоставят Украине кредит около $50 млрд до конца года за счет замороженных активов рф
Источник фото: x.com/vonderleyen
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G7 официально одобрила выделение Украине 50 млрд долларов в этом году. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Средства будут выделены в виде кредитов, платить по которым Украина будет за счет процентов от замороженных активов рф.

«Мы используем доходы от суверенных активов россии для его погашения.

Это базируется на действиях ЕС, где мы уже направляем эти прибыли на оборону и реконструкцию Украины», - написала она.

Напомним, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер анонсировал 50 млрд долларов для Украины из замороженных активов рф.

Как писала «Судебно-юридическая газета», лидеры стран G7 достигли договоренности о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов до конца года.

«У нас есть соглашение. Как всегда, в G7 лидеры принимают решение, а технические специалисты затем выполняют свою работу, чтобы придать ему форму», - отметил представитель канцелярии французского президента.

По плану, страны G7 используют прибыль от процентов на 300 миллиардов евро замороженных активов российского Центрального банка для помощи Киеву. Эта прибыль будет использована в качестве залога для кредита на сумму до 50 миллиардов долларов.

кредита, «нам придется подумать о том, как распределить нагрузку», добавил он.

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