50 млрд долларов поступят Украине из замороженных активов россии.

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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер анонсировал 50 млрд долларов для Украины из замороженных активов рф.

«Мы используем проценты из замороженных активов – умный инструмент, который демонстрирует путину наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку из бюджетов. Сейчас мы работаем над деталями», – сообщил он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», лидеры стран G7 достигли договоренности о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов до конца года.

«У нас есть соглашение. Как всегда, в G7 лидеры принимают решение, а технические специалисты затем выполняют свою работу, чтобы придать ему форму», - отметил представитель канцелярии французского президента.

По плану, страны G7 используют прибыль от процентов на 300 миллиардов евро замороженных активов российского Центрального банка для помощи Киеву. Эта прибыль будет использована в качестве залога для кредита на сумму до 50 миллиардов долларов.

«Изначально это была американская инициатива», - сообщил чиновник офиса президента Франции, добавляя, что заем Украине будет погашен за счет поступлений от замороженных российских активов.

Однако, если по каким-либо причинам российские активы будут разморожены или поступлений от них будет недостаточно для финансирования кредита, «нам придется подумать о том, как распределить нагрузку», добавил он.

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