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Міністр фінансів Німеччини анонсував 50 млрд доларів для України із заморожених активів рф

14:57, 13 червня 2024
50 млрд доларів надійдуть Україні з заморожених активів росії.
Міністр фінансів Німеччини анонсував 50 млрд доларів для України із заморожених активів рф
Джерело фото: AP/Markus Schreiber
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Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер анонсував 50 млрд доларів для України із заморожених активів рф.

«Ми використовуємо відсотки із заморожених активів – розумний інструмент, який демонструє путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів. Зараз ми працюємо над деталями», - повідомив він.

Як писала «Судово-юридична газета», лідери країн G7 досягли домовленості про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів до кінця року.

«У нас є угода. Як завжди, в G7 лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб надати йому форму», – зазначив представник канцелярії французького президента.

За планом, країни G7 використають прибуток від відсотків на 300 мільярдів євро заморожених активів російського Центрального банку для допомоги Києву. Цей прибуток буде використано як заставу для кредиту на суму до 50 мільярдів доларів.

«Спочатку це була американська ініціатива», – повідомив чиновник офісу президента Франції, додаючи, що позика Україні буде погашена за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

Проте, якщо з будь-яких причин російські активи будуть розморожені або надходжень від них буде недостатньо для фінансування кредиту, «нам доведеться подумати про те, як розподілити навантаження», додав він.

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