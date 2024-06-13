Національна школа суддів має прозвітувати про свою діяльність 10 липня – ВККС

Національна школа суддів тривалий час взагалі не звітувала про свою роботу.

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Керівництво Національної школи суддів України запрошено на засідання ВККС, щоб прозвітувати про діяльність Школи суддів.

Заслуховування членами Комісії відповідного звіту НШСУ заплановане на 10 липня 2024 року.

Про це 13 червня під час роботи XII Міжнародного Судово-правового форуму розповів в. о. голови ВККС Руслан Сидорович.

Як додав Руслан Сидорович, Національна школа суддів не звітувала перед ВККС роками, оскільки раніше був відсутній повноважний склад Комісії.

Зазначимо, що відносини між НШСУ та органами суддівського врядування складно назвати ідеальними.

Наприклад, як розповідала «Судово-юридична газета», восени 2023 року ВККС відклала питання призначення нового проректора НШСУ через відсутність належного обґрунтування такого призначення.

А у травні 2024 року Рада суддів України оприлюднила список суддів, які перебували у тривалих відрядженнях до НШСУ, оскільки такі відрядження почали викликати зауваження громадськості.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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