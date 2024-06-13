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Суд ЄС оштрафував Угорщину на 216 млн євро за порушення правил надання притулку

16:46, 13 червня 2024
Суд зобов’язав Угорщину сплатити штраф у розмірі 1 млн євро за кожен день затримки за недотримання правил ЄС про надання притулку.
Суд ЄС оштрафував Угорщину на 216 млн євро за порушення правил надання притулку
Джерело фото: zn.ua
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Вищий суд Європейського Союзу оштрафував Угорщину на 200 мільйонів євро за систематичні порушення правил надання притулку, незважаючи на попередні рішення суду. Крім цього, країна отримала додатковий штраф у розмірі 1 мільйон євро за кожен день невиконання вимог, що у сукупності складає 216 мільйонів євро. Про це повідомляє The Independent.

У пресрелізі Суду ЄС зазначається, що Угорщина не виконала рішення, винесене суддями ЄС у 2020 році. «Це невиконання, яке полягає у навмисному ухиленні від застосування спільної політики ЄС в цілому, є безпрецедентним і надзвичайно серйозним порушенням права ЄС», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Угорщина впровадила жорстку антиімміграційну політику після того, як у 2015 році до Європи прибуло понад 1 мільйон осіб, більшість з яких шукали притулку через війну в Сирії. У відповідь на міграційну кризу Угорщина побудувала паркани з колючим дротом на своїх південних кордонах з Сербією і Хорватією та створила транзитні зони для утримання шукачів притулку. Після рішення Європейського суду у 2020 році ці транзитні зони були закриті.

Європейська комісія, яка контролює дотримання законів ЄС країнами-членами, подала до суду на Угорщину через невиконання своїх зобов'язань. Зокрема, угорський уряд прийняв закон, за яким шукачі міжнародного захисту мали звертатися до посольств Угорщини в Белграді або Києві для отримання дозволу на в'їзд, що значно ускладнювало процес подання заяв.

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан назвав рішення Суду ЄС «обурливим і неприйнятним», заявивши, що Будапешт покарали за захист кордонів Європейського Союзу. «Складається враження, що нелегальні мігранти для брюссельських бюрократів важливіші, ніж власні європейські громадяни», — написав він у соцмережі X.

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