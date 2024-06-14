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Міноборони тестує нову систему управління даними

09:23, 14 червня 2024
Тестування нової системи триватиме протягом трьох місяців.
Міноборони тестує нову систему управління даними
Джерело фото: Freepik
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Міністерство оборони України повідомило про початок тестування нової системи управління даними в рамках проведення інституційної реформи, яка покликана унормувати процеси збору, передачі та отримання інформації в структурі міністерства.

Зазначається, що основна мета нової політики управління даними – уніфікація роботи з інформацією, такою як стан контрактної роботи, дебіторська заборгованість, мобілізаційні завдання, реалізація проєктів фортифікації тощо.

«Ми розглядаємо дані як стратегічний актив. Реалізація нової політики стане важливим кроком для забезпечення ефективних управлінських рішень», – зазначив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Оновлена політика визначає вимоги до форматів і способів зберігання даних, а також відповідальних за ці процеси менеджерів.

Тестування нової системи розпочалося напередодні і триватиме протягом трьох місяців. Очікується, що за результатами цієї роботи буде затверджений новий порядок роботи з даними у відомстві.

«Політика управління даними є складовою частиною Стратегії даних Міноборони. Ця стратегія, що перебуває у стадії розробки, передбачає перехід від мануальної обробки даних до систем підтримки прийняття рішень, включаючи використання технологій штучного інтелекту», - підкреслили в міністерстві.

Також раніше у Міноборони анонсували запуск ще одного застосунку.

Нагадаємо, що з 18 травня застосунок «Резерв+» від Міноборони доступний до завантаження і через нього можна оновити облікові дані військовозобов’язаного.

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