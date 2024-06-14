Минобороны тестирует новую систему управления данными

Тестирование новой системы продлится в течении трех месяцев.

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Министерство обороны Украины сообщило о начале тестирования новой системы управления данными в рамках проведения институциональной реформы, призванной нормировать процессы сбора, передачи и получения информации в структуре министерства.

Основная цель новой политики управления данными – унификация работы с информацией, такой как состояние контрактной работы, дебиторская задолженность, мобилизационные задачи, реализация проектов фортификации и т.д.

«Мы рассматриваем данные как стратегический актив. Реализация новой политики станет важным шагом для обеспечения эффективных управленческих решений», – отметил заместитель министра обороны Станислав Гайдер.

Обновленная политика определяет требования к форматам и способам хранения данных, а также ответственным за эти процессы менеджеров.

Тестирование новой системы началось накануне и продлится в течении трех месяцев. Ожидается, что по результатам этой работы будет утвержден новый порядок работы с данными в ведомстве.

«Политика управления данными является составной частью Стратегии данных Минобороны. Эта стратегия, находящаяся в стадии разработки, предполагает переход от мануальной обработки данных к системам поддержки принятия решений, включая использование технологий искусственного интеллекта», – подчеркнули в министерстве.

Также ранее в Минобороны анонсировали запуск еще одного приложения.

Напомним, что с 18 мая приложение «Резерв+» от Минобороны доступно к загрузке и через него можно обновить учетные данные военнообязанного.

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