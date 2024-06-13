Нацбанк снизил учетную ставку до 13%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 13% с 14 июня.

Источник фото: СМИ

Национальный банк сообщил о снижении до 13% учетной ставки с 14 июня. В НБУ отметили, что решение учитывает текущий баланс рисков, сдержанные показатели инфляции и продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий.

«Еще один шаг по снижению учетной ставки согласуется с сохранением защиты гривневых сбережений от инфляции и в то же время будет способствовать дальнейшему оживлению кредитования, что важно для восстановления экономики», – добавили в Нацбанке.

У регулятора объяснили основания этого решения:

«После длительного периода снижения инфляция в апреле оставалась неизменной и незначительно выросла в мае – до 3,3% в г/г. Такие темпы роста были ниже, чем ожидал НБУ. В то же время базовая инфляция соответствовала прогнозу и составляла 4,4%. В последующие месяцы ожидается умеренное ускорение инфляции и ее выход за пределы целевого диапазона до конца года.

Для сохранения контроля над инфляционными ожиданиями, удержания умеренной инфляции в этом году и ее возвращения в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. НБУ будет продолжать политику защиты гривневых сбережений от обесценения, а также покрывать структурный дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания для устойчивости валютного рынка.

Международная помощь и внутренние мероприятия по мобилизации финансовых ресурсов позволят обеспечить значительные расходы государственного бюджета. Так, в ближайшие недели ожидается активизация поступлений внешней помощи, в том числе 2,2 млрд дол. США в случае одобрения Советом директоров МВФ четвертого пересмотра по программе EFF МВФ и 1,9 млрд евро от ЕС.

Течение полномасштабной войны остается ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития. Кроме того, дополнительный вклад в показатель инфляции в этом году может иметь потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов для финансирования бюджетных нужд. В то же время, это поддержит обороноспособность страны и устойчивость публичных финансов.

Сохраняется и возможность реализации ряда сценариев, которые будут способствовать уменьшению инфляционного давления и оживлению восстановления экономики. Среди них – передача Украине средств от обездвиженных российских активов. В частности, до конца недели ожидается решение по их использованию странами группы G7.

Базовый сценарий апрельского макропрогноза предусматривал снижение учетной ставки до 13% в текущем году. В то же время, в случае изменения рисков для инфляции и устойчивости валютного рынка НБУ может пересмотреть прогнозную траекторию учетной ставки».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.