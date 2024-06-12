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«Армия+»: в Минобороны анонсировали запуск еще одного приложения

20:01, 12 июня 2024
В Минобороны считают, что приложение для военных «Армия+» упростит бюрократические процессы в армии.
«Армия+»: в Минобороны анонсировали запуск еще одного приложения
Фото: ukrinform.com
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Заместитель министра обороны по цифровому развитию Екатерина Черногоренко сообщила, что в Минобороны работают над запуском мобильного приложения для военных «Армия+». Об этом она заявила в среду, 12 июня, на состоявшейся в Киеве конференции «Минобороны и партнерство с общественностью: сотрудничество, достижения, вызовы».

По ее словам, цифровизация армии, повысившая эффективность процессов, может помочь Украине добиться технологического преимущества над врагом 10:1.

«Благодаря приложению «Резерв+», которым воспользовались более 1 400 000 граждан, мы увидели, что цифровизация — это уже не тренд, это требование общества. На очереди запуск приложения для военных «Армия+», который упростит бюрократические процессы в армии», — сказала она.

Напомним, что с 18 мая приложение «Резерв+» от Минобороны доступно к загрузке и через него можно обновить учетные данные военнообязанного.

Добавим, заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что у «Резерв+» может появиться функция электронного направления на ВЛК.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство урегулировало статус приложения Резерв+. Однако ознакомиться с соответствующим постановлением невозможно, поскольку оно является документом с ограниченным доступом. 

В Минобороны объяснили, почему «Резерв+» не заменяет физический визит в ТЦК.

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