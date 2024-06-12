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Выключение кондиционеров и наружного освещения в учебных заведениях: в МОН обнародовали уточнение

19:40, 12 июня 2024
В МОН подчеркивают, что при подготовке и проведении массовых экзаменационных или тестовых испытаний в помещениях со значительными скоплениями людей установлены исключения по ограничению использования кондиционеров.
Выключение кондиционеров и наружного освещения в учебных заведениях: в МОН обнародовали уточнение
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Министерство образования и науки Украины обнародовали разъяснения по сбережению электроэнергии в учебных заведениях.

Там отмечают, что из-за вражеских обстрелов часть энергетической инфраструктуры Украины повреждена. Чтобы стабилизировать его работу, важно ответственно потреблять электроэнергию.

МОН обнародовал рекомендации для учебных заведений относительно сбережения электроэнергии: речь идет об ограничении использования кондиционеров и внешнего освещения. Такие вынужденные меры заложены в распоряжении КМУ.

В ведомстве добавляют, что в приоритете — безопасность участников образовательного процесса, в том числе с учетом особенностей его проведения.

«Именно поэтому важно придерживаться следующих рекомендаций:

- При подготовке и проведении НМТ, ЕВЭ, ЕПВИ, ЕГКЄ, других массовых экзаменационных/тестовых испытаний в помещениях со значительными скоплениями людей (в том числе поступающих) установлены исключения по ограничению использования кондиционеров.

- Постоянная работа кондиционеров и вентиляционного оборудования обязательна в укрытиях учебных заведений, где находятся дети, студенты, персонал и гражданские лица во время воздушных тревог.

- Учебные заведения должны обеспечивать безопасность образовательной среды и соблюдения санитарных норм. В частности, в теплое время года целесообразно проводить занятия с приоткрытыми окнами в режиме проветривания», - пишут в МОН.

Также в ведомстве отмечают, что важно ответственно относиться к энергосбережению, вместе с тем обеспечить безопасность и надлежащие условия для соискателей образования в пределах имеющихся ресурсов и возможностей энергосистемы.

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