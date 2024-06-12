Вимкнення кондиціонерів і зовнішнього освітлення в закладах освіти: у МОН оприлюднили уточнення

У МОН підкреслюють, що під час підготовки та проведення масових екзаменаційних чи тестових випробувань у приміщеннях зі значними скупченнями людей встановлено винятки щодо обмеження використання кондиціонерів.

Міністерство освіти і науки України оприлюднили роз’яснення щодо заощадження електроенергії в закладах освіти.

Там зазначають, що через ворожі обстріли частину енергетичної інфраструктури України пошкоджено. Щоб стабілізувати її роботу, важливо відповідально споживати електроенергію.

МОН оприлюднило рекомендації для закладів освіти щодо заощадження електроенергії: йдеться про обмеження використання кондиціонерів і зовнішнього освітлення. Такі вимушені заходи закладено в розпорядженні КМУ.

У відомстві додають, що водночас у пріоритеті — безпека учасників освітнього процесу, зокрема з урахуванням особливостей його проведення.

«Саме тому важливо дотримуватися таких рекомендацій:

- Під час підготовки та проведення НМТ, ЄВІ, ЄФВВ, ЄДКІ, інших масових екзаменаційних / тестових випробувань у приміщеннях зі значними скупченнями людей (зокрема вступників) встановлено винятки щодо обмеження використання кондиціонерів.

- Постійна робота кондиціонерів і вентиляційного обладнання є обовʼязковою в укриттях закладів освіти, де перебувають діти, студенти, персонал і цивільні особи під час повітряних тривог.

- Заклади освіти повинні забезпечувати безпеку освітнього середовища та дотримання санітарних норм. Зокрема, у теплу пору року доцільно проводити заняття з прочиненими вікнами в режимі провітрювання», - пишуть у МОН.

Також у відомстві наголошують, що важливо відповідально ставитися до енергозбереження, разом з тим гарантувати безпеку та належні умови для здобувачів освіти в межах наявних ресурсів і можливостей енергосистеми.

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