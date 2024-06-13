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У ВККС розповіли, чому Комісії необхідна фінансова незалежність від ДСА та ВРП

07:35, 13 червня 2024
ВККС зможе швидше розпоряджатися бюджетними коштами, а у відносинах з Радою правосуддя можуть виникнути проблеми.
У ВККС розповіли, чому Комісії необхідна фінансова незалежність від ДСА та ВРП
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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів розповіли, чому прагнуть здобути незалежність у вирішенні фінансових питань.

Нагадаємо, що наразі у Верховній Раді є два законопроекти, які стосуються питань фінансового забезпечення ВККС.

Законопроект Комітету Верховної Ради з питань правової політики № 11254 від 13 травня 2024 року передбачає, що ДСА втратить повноваження головного розпорядника коштів щодо фінансового забезпечення ВККС. Відповідно ВККС стане головним розпорядником як щодо власних фінансових потреб,  так і стане розпорядником коштів для Національної школи суддів України.

Зазначимо, що наразі ДСА здійснює для ВККС перерозподіл бюджетних видатків, наприклад, у випадках, коли Комісії необхідно закупити якесь обладнання чи послуги.

Одночасно альтернативний законопроект № 11254-1 від 24 травня 2024 року (ініціатор – народний депутат Сергій Демченко), передбачає, що головним розпорядником коштів для фінансового забезпечення ВККС та НШСУ стане Вища рада правосуддя.

Як розповів 3 червня під час засідання Робочої групи із забезпечення належного фінансування судової влади в. о. голови ВККС Руслан Сидорович, набуття статусу головного розпорядника коштів дозволить Комісії швидше та без зайвих погоджень і бюрократії розподіляти кошти для вирішення тих чи інших власних потреб.

Разом з тим Руслан Сидорович поставив під сумнів доцільність закріплення за ВРП повноважень щодо фінансового забезпечення Комісії.

«З ДСА ми не перетинаймося в плані нашої професійної компетенції, а ось з ВРП все навпаки. Рада правосуддя фактично здійснює ревізію рішень Комісії з чималої кількості питань. Чи не буде у такому випадку конфлікту інтересів? ВККС і ВРП є незалежними у виконанні своїх інституційних завдань, однак залежність ВККС від ВРП у питаннях фінансування, може викликати певні зауваження, в тому числі і у сторонніх спостерігачів», - розповів Руслан Сидорович.

Також в. о. голови ВККС повідомив, що ніяких протиріч на даний час між ДСА та ВККС не має.

Зазначимо, що у ДСА своїх зауважень щодо пропозицій законопроекту № 11254 не виникло.

Автор В’ячеслав Хрипун

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