Вперше за 30 років: у Києві випала рекордна кількість опадів

У Києві менш ніж за добу випало більше половини місячної норми опадів.

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Як раніше повідомлялося, у Києві через сильний дощ місцями затопили дороги, вулиці та підземні переходи.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що у столиці менш ніж за добу випало більше половини місячної норми опадів

«Так, станом на 15:00 нічний і денний рівні склали 46 мм опадів. Нормативний обсяг опадів за місяць – 74 мм. Тобто 12 червня у столиці випало більше половини місячної норми», - заявили у КМДА.

Там також зазначили, що злива з такою кількістю опадів у місті – вперше за останні 30 років.

За прогнозом синоптиків, значний дощ може тривати до кінця дня.

«Закликаємо містян бути обережними, за можливості залишатись у приміщеннях, не паркувати автомобілі біля дерев чи електроопор», - додали у КМДА.

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