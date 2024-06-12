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У Києві дощ затоплює маршрутки, автівки пливуть дорогами: відео армагедону

12:00, 12 червня 2024
На дорогах столиці ускладнено рух транспорту через сильну негоду.
У Києві дощ затоплює маршрутки, автівки пливуть дорогами: відео армагедону
Джерело фото: kievavtodor
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У Києві через сильний дощ місцями затоплення доріг. Місцеві телеграм-канали ширять відео, де вода затопила салон маршрутки, автівки, або вже підзатонули, або «пливуть» дорогами.

Під Індустріальним шляхопроводом проїхати у бік метро «Шулявська» можна виключно лівою смугою і дуже обережно.

Крім того, через негоду на вулиці Юрія Кондратюка на проїжджу частину впала електроопора. Правоохоронці застерігають, що через падіння пошкодженої електроопори на проїжджу частину, рух транспорту перекрито. На місці працюють відповідні служби.

Гідрослужби «Київавтодору» працюють в посиленому режимі для ліквідації підтоплень на вулично-дорожній мережі, спричинених тривалими дощами. На місці задіяні мотопомпи, насосні станції, 168 працівників та 63 одиниці спецтехніки й спецзасобів для очищення зливоприймальної системи.

Наразі дорожники ліквідовують підтоплення на вулицях Переяславській, Підлипка, Автотранспортній, Садовій, Ташкентській, Автопарковій та Кирила Осьмака в Дарницькому районі. У Святошинському районі роботи проводяться на вулицях Стеценка та Маховій, а в Оболонському районі – на вулиці Казанській.

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