В ОП розповіли, з якими країнами Україна незабаром підпише безпекові угоди

Україна невдовзі очікує підписати двосторонні безпекові угоди з Японією та США.

Джерело фото: Getty Images

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Україна невдовзі очікує підписати двосторонні безпекові угоди з Японією та Сполученими Штатами Америки.

Речник Президента України Сергій Никифорова в ефірі національного телемарафону повідомив, що це має відбутися на одній із майбутніх зустрічей. Однак він не уточнив про які зустрічі йде мова.

«На цих зустрічах очікуємо підписання двосторонніх безпекових угод з такими нашими потужними союзниками як США та Японія», - повідомив він.

Водночас Сергій Никифорова наголосив, що не має права розголошувати конкретні деталі, проте зауважив, що це станеться зовсім скоро.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і Джастін Трюдо підписали безпекову угоду між Україною і Канадою.

Також Україна та Італія підписали угоду про гарантії безпеки.

Крім того, Зеленський і Макрон підписали договір про гарантії безпеки між Україною та Францією.

Також повідомлялося, що Україна та Фінляндія уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

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