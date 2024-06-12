В ОП рассказали, с какими странами Украина вскоре подпишет соглашения о безопасности

Украина в скором времени ожидает подписать двусторонние соглашения о безопасности с Японией и США.

Источник фото: Getty Images

Украина в скором времени ожидает подписать двусторонние соглашения о безопасности с Японией и Соединенными Штатами Америки.

Представитель Президента Украины Сергей Никифорова в эфире национального телемарафона сообщил, что это должно произойти на одной из будущих встреч. Однако он не уточнил, о каких встречах идет речь.

«На этих встречах ожидаем подписание двусторонних соглашений о безопасности с такими нашими мощными союзниками как США и Япония», - сообщил он.

В то же время Сергей Никифорова подчеркнул, что не имеет права разглашать конкретные детали, однако отметил, что это произойдет совсем скоро.

Напомним, Владимир Зеленский и Джастин Трюдо подписали соглашение о безопасности между Украиной и Канадой.

Также Украина и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Кроме того, Зеленский и Макрон подписали договор о гарантиях безопасности между Украиной и Францией.

Также сообщалось, что Украина и Финляндия заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.