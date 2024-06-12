Практика судов
  1. В Украине

В ОП рассказали, с какими странами Украина вскоре подпишет соглашения о безопасности

12:36, 12 июня 2024
Украина в скором времени ожидает подписать двусторонние соглашения о безопасности с Японией и США.
В ОП рассказали, с какими странами Украина вскоре подпишет соглашения о безопасности
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина в скором времени ожидает подписать двусторонние соглашения о безопасности с Японией и Соединенными Штатами Америки.

Представитель Президента Украины Сергей Никифорова в эфире национального телемарафона сообщил, что это должно произойти на одной из будущих встреч. Однако он не уточнил, о каких встречах идет речь. 

«На этих встречах ожидаем подписание двусторонних соглашений о безопасности с такими нашими мощными союзниками как США и Япония», - сообщил он.

В то же время Сергей Никифорова подчеркнул, что не имеет права разглашать конкретные детали, однако отметил, что это произойдет совсем скоро.

Напомним, Владимир Зеленский и Джастин Трюдо подписали соглашение о безопасности между Украиной и Канадой.

Также Украина и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Кроме того, Зеленский и Макрон подписали договор о гарантиях безопасности между Украиной и Францией.

Также сообщалось, что Украина и Финляндия заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты будут рекомендовать Кабмину предоставить предприятиям из «клуба белого бизнеса» возможность бронировать до 25% работников

Законопроект о «клубе белого бизнеса» не будет содержать прямых норм об экономическом бронировании, но там будет определенная рекомендация Кабмина.

Военный сбор в 20 тысяч за работника – в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты об экономическом бронировании

Верховная Рада рассмотрит законопроекты об экономическом бронировании.

Кабмин до сих пор не опубликовал постановление, которым убрал из условий отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью ІІ группы обязательное заключение ЛКК

7 июня правительство убрало из условий предоставления отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью II группы обязательное наличие заключения ЛКК, а также предоставило возможность дистанционной постановки на учет лицам, постоянно проживающим за границей, однако до сих пор не опубликовало изменения.

Начальник отдела полиции обвинялся в прослушивании начальника сектора этого же отдела полиции, в частности контроле за разговорами – что решил Верховный Суд

В служебном кабинете подчиненного полицейского было обнаружено специальное техническое средство негласного получения аудио информации со встроенными GSM устройствами, закамуфлированными под сетевые электрические фильтры.

Достаточно опубликования судебной повестки о вызове в общегосударственном СМИ – Верховный Суд высказался о надлежащем ознакомлении в судебном разбирательстве при отсутствии обвиняемого

С момента опубликования повестки о вызове в СМИ общегосударственной сферы распространения обвиняемый считается должным образом ознакомленным с ее содержанием, если речь идет о судебном производстве при отсутствии обвиняемого.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Аріна Літвінова
    Аріна Літвінова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва