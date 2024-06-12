Spotify будет показывать пользователям данные об их привычках

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В стриминговом сервисе Spotify появилась интересная функция. Пользователям будут отправлять сообщения об их привычках. Об этом сообщает Spotify.

В частности, компания запускает инициативу My Spotify, которая также будет уникальной для каждого пользователя и покажет немного больше интересных фактов о слушателях и их привычках, пока они ждут ежегодного Wrapped.

Сервис начнет показывать персонализированные баннеры и сообщения с разными интересными фактами о недавней истории прослушивания, например, сколько раз в месяц вы слушали того или иного артиста.

Вместе с тем, в новых баннерах и сообщениях будут оставлять ссылки на различные миксы и плейлисты, которые будут создаваться на основе привычек пользователей и которые, по мнению алгоритмов, будут интересны слушателям.

Сначала новые баннеры и сообщения будут появляться только у подписчиков сервиса в США, Канаде, Великобритании, Новой Зеландии и Ирландии. Больше стран прибавят позже.

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