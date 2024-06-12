Кабмин до сих пор не опубликовал постановление, которым убрал из условий отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью ІІ группы обязательное заключение ЛКК

7 июня правительство убрало из условий предоставления отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью II группы обязательное наличие заключения ЛКК, а также предоставило возможность дистанционной постановки на учет лицам, постоянно проживающим за границей, однако до сих пор не опубликовало изменения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин на заседании 7 июня внес изменения в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов и Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.

В частности, Правительство исключило из перечня документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, нормы по предоставлению заключения врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы).

Речь идет об изменениях в постановление КМУ №560 от 16 мая 2024 года.

В Минобороны по результатам заседания Правительства 7 июня сообщили: «Отмена бюрократии: исключено требование подачи заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода для лиц с инвалидностью II группы, что упростит процедуру отсрочки от призыва». Аналогично об этом сообщили представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук и инициатор данного изменения – член Комитета ВР по правовой политике, народный депутат Игорь Фрис.

Однако по состоянию на 11-20 12 июня постановление об изменениях не обнародовано. С чем связана такая задержка и не станет ли судьба этого постановления аналогичной судьбе постановления о порядке применения «Резерв+» (принято 10 мая, но его публиковать не будут), пока неизвестно.

Напомним, что изменениями от 7 июня, как писала «Судебно-юридическая газета», также предусмотрена возможность дистанционной постановки на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, снятых с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, без личного прибытия в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Кроме того, предоставлено право районным (городским) ТЦК и СП направлять в электронном виде обращение в территориальные органы Национальной полиции о призывниках, военнообязанных и резервистах, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, Кабмин постановлением №560 добавил в перечень документов для отсрочки, которые должны проверять ТЦК у лиц, осуществляющих уход за родителями с инвалидностью II группы, документ, не предусмотренный законом 3633-lX об усилении мобилизации.

Речь идет о заключении врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы), которые должны подать лица, претендующие на отсрочку с основания наличия одного из своих родителей с инвалидностью II группы или одного из родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью II группы.

Автор: Наталья Мамченко

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