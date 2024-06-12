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Кабмин до сих пор не опубликовал постановление, которым убрал из условий отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью ІІ группы обязательное заключение ЛКК

11:40, 12 июня 2024
7 июня правительство убрало из условий предоставления отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью II группы обязательное наличие заключения ЛКК, а также предоставило возможность дистанционной постановки на учет лицам, постоянно проживающим за границей, однако до сих пор не опубликовало изменения.
Кабмин до сих пор не опубликовал постановление, которым убрал из условий отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью ІІ группы обязательное заключение ЛКК
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин на заседании 7 июня внес изменения в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов и Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.

В частности, Правительство исключило из перечня документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, нормы по предоставлению заключения врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы).

Речь идет об изменениях в постановление КМУ №560 от 16 мая 2024 года.

В Минобороны по результатам заседания Правительства 7 июня сообщили: «Отмена бюрократии: исключено требование подачи заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода для лиц с инвалидностью II группы, что упростит процедуру отсрочки от призыва». Аналогично об этом сообщили представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук и инициатор данного изменения – член Комитета ВР по правовой политике, народный депутат Игорь Фрис.

Однако по состоянию на 11-20 12 июня постановление об изменениях не обнародовано. С чем связана такая задержка и не станет ли судьба этого постановления аналогичной судьбе постановления о порядке применения «Резерв+» (принято 10 мая, но его публиковать не будут), пока неизвестно.

Напомним, что изменениями от 7 июня, как писала «Судебно-юридическая газета», также предусмотрена возможность дистанционной постановки на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, снятых с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, без личного прибытия в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Кроме того, предоставлено право районным (городским) ТЦК и СП направлять в электронном виде обращение в территориальные органы Национальной полиции о призывниках, военнообязанных и резервистах, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, Кабмин постановлением №560 добавил в перечень документов для отсрочки, которые должны проверять ТЦК у лиц, осуществляющих уход за родителями с инвалидностью II группы, документ, не предусмотренный законом 3633-lX об усилении мобилизации.

Речь идет о заключении врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы), которые должны подать лица, претендующие на отсрочку с основания наличия одного из своих родителей с инвалидностью II группы или одного из родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью II группы.

Автор: Наталья Мамченко 

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Кабмин до сих пор не опубликовал постановление, которым убрал из условий отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью ІІ группы обязательное заключение ЛКК

7 июня правительство убрало из условий предоставления отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью II группы обязательное наличие заключения ЛКК, а также предоставило возможность дистанционной постановки на учет лицам, постоянно проживающим за границей, однако до сих пор не опубликовало изменения.

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