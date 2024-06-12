Кабмін досі не опублікував постанову, якою прибрав з умов відстрочки доглядачам за особами з інвалідністю ІІ групи обов’язкову наявність висновку ЛКК

7 червня Уряд прибрав з умов надання відстрочки доглядачам за особами з інвалідністю ІІ групи обов’язкову наявність висновку ЛКК, а також надав можливість дистанційної постановки на облік особам, що постійно проживають за кордоном, однак досі не опублікував зміни.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін на засіданні 7 червня вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів та до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Зокрема, Уряд виключив з переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу по мобілізації, норми щодо подання висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоровʼя про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю ІІ групи).

Йдеться про зміни до постанови КМУ №560 від 16 травня 2024 року.

У Міноборони за результатами засідання Уряду 7 червня повідомили: «Скасування бюрократії: виключено вимогу подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи, що спростить процедуру відстрочки від призову». Аналогічно про це повідомили представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук та ініціатор даної зміни – член Комітету ВР з питань правової політики, народний депутат Ігор Фріс.

Однак станом на 11-20 12 червня постанову про зміни не оприлюднено. З чим пов’язана така затримка та чи не стане доля цієї постанови аналогічною долі постанови про порядок застосування «Резерв+» (яку ухвалили 10 травня, але публікувати не будуть), поки невідомо.

Нагадаємо, що змінами від 7 червня, як писала «Судово-юридична газета», також передбачено можливість дистанційної постановки на військовий облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які були зняті з військового обліку у звʼязку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, без особистого прибуття до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Крім того, надано право районним (міським) ТЦК та СП надсилати в електронному вигляді звернення до територіальних органів Національної поліції про призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, Кабмін постановою №560 додав до переліку документів для відстрочки, що мають перевіряти ТЦК в осіб, які здійснюють догляд за батьками з інвалідністю ІІ групи, документ, який не був передбачений законом 3633-lX про посилення мобілізації.

Йдеться про висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи), які мають подати особи, що претендують на відстрочку з підстави наявності одного із своїх батьків з інвалідністю ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІ групи.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.