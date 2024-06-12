росія атакувала дронами підстанцію обленерго на Сумщині

В результаті атаки знеструмлено 14 населених пунктів.

Джерело фото: dumka.media

Внаслідок атаки безпілотниками у середу, 12 червня, були пошкоджені енергетичні об’єкти на прикордонних територіях Сумської області, повідомляє Міненерго.

«Ворог атакував дронами підстанцію обленерго на прикордонній території Сумщини, внаслідок цього знеструмлено 1016 абонентів у 14 населених пунктах», – йдеться у повідомленні.

Наразі ведуться роботи з відновлення електропостачання.

Нагадаємо, росіяни вночі завдали по Києву та області комбінованого удару.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.