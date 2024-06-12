У суді порушник розповів, що бив тварину віником, оскільки та на нього кидається

Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Хмельниччині суд призначив чоловіку штраф за побиття кота віником. Відповідну постанову у справі № 671/1145/24 виніс Волочиський районний суд Хмельницької області.

Інцидент трапився ввечері 1 червня 2024 року.

Як зазначено у матеріалах справи, чоловік знущався з кота породи «Шотландська», завдав йому побоїв та фізичного болю.

Вказується, що чоловік вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 89 КУпАП жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, страждань, але не призвело до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі.

У суді порушник вину визнав і щиро розкаявся. Розповів, що бив кішку віником, оскільки та на нього кидається. Запевнив, що більше такого не повториться. У подальшому спільно з дружиною планує вирішити питання влаштування тварини.

«Враховуючи характер та ступінь небезпечності вчиненого правопорушення, ступінь вини правопорушника, його особу та майновий стан, суд приходить до висновку про накладення на особу адміністративного стягнення у вигляді штрафу без конфіскації тварини, оскілки перебування тварини у власника не становить загрозу для її життя або здоров’я», – зазначено у постанові.

Окрім штрафу, чоловік заплатить 605,6 грн судового збору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.