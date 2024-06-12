Новий закон про мобілізацію «зайшов до кожного в хату», — очільник Комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич

Оцінити ефективність закону, на його думку, можна буде трохи пізніше.

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич зазначив, що закон 3633-IX про посилення мобілізації (законопроект 10449) «зайшов до кожного в хату».

Парламентарі, ухвалюючи його, намагалися винайти баланс між необхідною мобілізацією та правами людини.

«Законодавець завжди пише закон, передбачаючи якийсь баланс. Баланс повинен бути завжди і в усьому, в тому числі і щодо мобілізації – як мінімум в тому, що стосується прав людини», – сказав Завітневич в інтерв'ю українській службі BBC.

Голова оборонного Комітету переконаний, що закон «зайшов до кожного в хату», тому що мобілізація стосується кожного.

Він визнав, що і Комітет, і парламент намагалися зробити так, щоб закон мав баланс. Саме тому, додав Завітневич, деякі речі, на яких, наприклад, наполягали військові, знімали з розгляду, тому що не було підтримки навіть на рівні Комітету.

«Чи це гарний і збалансований закон вийшов? Як на мою думку, ми багато працювали над ним в Комітеті, майже два місяці розглядали, слухали і військових, і уповноваженого з прав людини, і народних депутатів, і представників інших галузей», — додав нардеп.

Однак, за його словами, оцінити закон повністю можна буде трохи згодом, коли вийдуть всі постанови Кабміну, де буде прописано повноцінний механізм мобілізації.

«Оцінити повністю закон, думаю, можна буде трішки пізніше. По-перше, вийдуть всі постанови Кабінету міністрів, де вже буде розписано повноцінний механізм. Коли дописували закон, то міністерство оборони, Генштаб говорили, що це буде близько 50 постанов або змін до постанов. Зараз їх тільки до 20, здається, ухвалили», — наголосив Завітневич.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада передбачила нову умову для звільнення від штрафів за порушення військового обліку.

Додамо, Кабмін затвердив новий Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (тобто, Порталу Дія). Відповідна постанова №650 була прийнята 5 червня. Дана постанова має вирішити певні проблеми з бронюванням.

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський зазначив, що нардепи не врахували нюанс щодо підприємств, які підпадають під критерії бронювання, але ще не встигли забронювати своїх працівників.

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