Новый закон о мобилизации «зашел к каждому в дом», — глава Комитета по нацбезопасности Александр Завитневич

Оценить эффективность закона, по его мнению, можно будет чуть позже.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич отметил, что закон 3633-IX об усилении мобилизации (законопроект 10449) «зашел к каждому в дом».

Парламентарии, принимая его, пытались изобрести баланс между необходимой мобилизацией и правами человека.

«Законодатель всегда пишет закон, предусматривая некий баланс. Баланс должен быть всегда и во всем, в том числе и по мобилизации – как минимум в том, что касается прав человека», – сказал Завитневич в интервью украинской службе BBC.

Глава оборонного Комитета убежден, что закон «зашел к каждому в дом», потому что мобилизация касается каждого.

Он признал, что и Комитет, и парламент пытались сделать так, чтобы закон имел баланс. Именно поэтому, добавил Завитневич, некоторые вещи, на которых, например, настаивали военные, снимали с рассмотрения, потому что не было поддержки даже на уровне Комитета.

«Это хороший и сбалансированный закон получился? По моему мнению, мы много работали над ним в комитете, почти два месяца рассматривали, слушали и военных, и уполномоченного по правам человека, и народных депутатов, и представителей других отраслей», — добавил нардеп.

Однако, по его словам, оценить закон полностью можно будет чуть позже, когда выйдут все постановления Кабмина, где будет прописан полноценный механизм мобилизации.

«Оценить полностью закон, думаю, можно будет немного позже. Во-первых, выйдут все постановления Кабинета министров, где уже будет расписан полноценный механизм. Когда дописывали закон, то министерство обороны Генштаб говорили, что это будет около 50 постановлений или изменений в постановления. Сейчас их только до 20, похоже, приняли», — подчеркнул Завитневич.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада предусмотрела новое условие для освобождения от штрафов за нарушение военного учета.

Добавим, Кабмин утвердил новый Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (т.е. Портала Дія). Соответствующее постановление №650 было принято 5 июня. Данное постановление должно решить некоторые проблемы с бронированием.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский отметил, что нардепы не учли нюанс в отношении предприятий, подпадающих под критерии бронирования, но еще не успели забронировать своих работников.

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