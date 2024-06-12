Белый дом официально подтвердил встречу Байдена и Зеленского на полях саммита G7

Лидеры проведут совместную пресс-конференцию.

Источник фото: president.gov.ua

Белый дом официально анонсировал встречу Президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского 13 июня на полях саммита G7 в Италии.

Об этом 11 июня сообщил во время онлайн-брифинга советник Белого дома Джон Кирби.

Лидеры стран проведут совместную пресс-конференцию.

«В четверг президент Байден и Президент Зеленский встретятся, чтобы обсудить нашу решительную поддержку Украины, как сейчас, так и в будущем. После этой встречи оба лидера – президент Байден и Президент Зеленский – примут участие в пресс-конференции», - сообщил Кирби.

Он подчеркнул, что США во время саммита G7 продемонстрируют четкую приверженность поддержке Украины.

«Судебно-юридическая газета» писала, что Джо Байден одобрил развертывание одного ракетного комплекса Patriot в Украине.

Отметим, что на конференции по восстановлению в Берлине Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию за уже оказанную помощь для усиления ПВО, но повторил, что Украине очень нужны еще семь систем Patriot.

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