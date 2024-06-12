Білий дім офіційно підтвердив зустріч Байдена і Зеленського на полях саміту G7

Лідери проведуть спільну пресконференцію.

Джерело фото: president.gov.ua

Білий дім офіційно анонсував зустріч Президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського 13 червня на полях саміту G7в Італії.

Про це 11 червня повідомив під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі.

Лідери країн проведуть спільну пресконференцію.

«У четвер президент Байден і Президент Зеленський зустрінуться, щоб обговорити нашу рішучу підтримку України як зараз, так і в майбутньому. Після цієї зустрічі обидва лідери – президент Байден і Президент Зеленський – візьмуть участь у пресконференції», - повідомив Кірбі.

Він підкреслив, що США під час саміту G7 продемонструють чітку прихильність підтримці України.

«Судово-юридична газета» писала, що Джо Байден схвалив розгортання одного ракетного комплексу Patriot в Україні.

Зазначимо, що на конференції з відбудови у Берліні Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Німеччині за вже надану допомогу для посилення ППО, але повторив, що Україні дуже потрібні ще сім систем Patriot.

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