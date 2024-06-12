Байден одобрил передачу Украине одной системы Patriot

США отправят в Украину один ракетный комплекс Patriot.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден одобрил развертывание одного ракетного комплекса Patriot в Украине.

Об этом пишет «The New York Times» со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц администрации и военных.

Отмечается, что решение Байдена было принято на прошлой неделе после ряда встреч на высоком уровне и внутренних дебатов о том, как удовлетворить срочные потребности Украины в усилении противовоздушной обороны, не ставя под угрозу боеготовность США.

По словам официальных лиц, комплекс может быть развернут в Украине в течение следующих нескольких дней, в зависимости от технического обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.

Представители администрации надеются, что развертывание еще одной американской системы Patriot подтолкнет союзников сделать то же самое.

Отметим, что на конференции по восстановлению в Берлине Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию за уже оказанную помощь для усиления ПВО, но повторил, что Украине очень нужны еще семь систем Patriot.

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