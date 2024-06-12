В Германии напали с ножом на украинку средь белого дня в парке

Женщина сидела на лавочке в парке на берегу Майна, когда сзади подошел нападающий и нанес несколько ударов ножом в голову и шею.

Источник фото: 5VISION.NEWS

В немецком городе Франкфурт-на-Майне напали с ножом на 41-летнюю украинку, ее госпитализировали. Об этом сообщает таблоид «Bild» со ссылкой на правоохранителей.

По данным полиции, женщина среди дня сидела на лавочке в парке на берегу Майна, когда сзади подошел нападающий, схватил за плечо и нанес несколько ударов ножом в голову и шею.

Женщине удалось вырваться из рук нападающего и попытаться сбежать, но, пройдя несколько метров, она споткнулась и упала. Нападающий бросился за ней и снова ударил ножом.

Крики женщины услышали прохожие и бросились на помощь. Нападающий в этот момент скрылся.

Полиция задержала в кустах 19-летнего уроженца Афганистана. Судья приказал заключить его под стражу на время следствия. Сообщается, что он не был ранее известен правоохранительным органам.

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