В суде нарушитель рассказал, что избивал животное веником, поскольку оно на него бросается.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Хмельницкой области суд назначил мужчине штраф за избиение кота веником. Соответствующее постановление по делу №671/1145/24 вынес Волочисский районный суд Хмельницкой области.

Инцидент произошел вечером 1 июня 2024 года.

Как отмечено в материалах дела, мужчина издевался над котом породы «Шотландская», нанес ему побои и физическую боль.

Указывается, что мужчина совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 89 КУоАП жестокое обращение с животными - издевательство над животными, в том числе беспризорными, что повлекло их мучение, причинило им физическую боль, страдания, но не привело к телесным повреждениям, увечьям или гибели.

В суде нарушитель вину признал и искренне раскаялся. Рассказал, что бил кошку веником, поскольку она на него бросается. Уверил, что больше такого не повторится. В дальнейшем совместно с супругой планирует решить вопрос обустройстве животного.

«Учитывая характер и степень опасности совершенного правонарушения, степень вины правонарушителя, его личность и имущественное положение, суд приходит к выводу о наложении на лицо административного взыскания в виде штрафа без конфискации животного, поскольку пребывание животного у владельца не представляет угрозы для его жизни или здоровья. я», – отмечено в постановлении.

Кроме штрафа мужчина заплатит 605,6 грн судебного сбора.

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