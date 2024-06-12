россия атаковала дронами подстанцию облэнерго на Сумщине

В результате атаки беспилотниками в среду, 12 июня, были повреждены энергетические объекты на приграничных территориях Сумской области, сообщает Минэнерго.
«Враг атаковал дронами подстанцию облэнерго на приграничной территории Сумщины, в результате этого обесточены 1016 абонентов в 14 населенных пунктах», - говорится в сообщении.
Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
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