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Уряд прибрав з умов надання відстрочки доглядачам за особами з інвалідністю ІІ групи обов’язкову наявність висновку ЛКК

18:20, 7 червня 2024
Раніше ця додаткова умова у вигляді висновку ЛКК з’явилася у постанові, незважаючи на те, що у законі про посилення мобілізації її немає.
Уряд прибрав з умов надання відстрочки доглядачам за особами з інвалідністю ІІ групи обов’язкову наявність висновку ЛКК
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою №560 додав до переліку документів для відстрочки, що мають перевіряти ТЦК в осіб, які здійснюють догляд за батьками з інвалідністю ІІ групи, документ, який не був передбачений законом 3633-lX про посилання мобілізації.

Йдеться про висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи), які мають подати особи, що претендують на відстрочку з підстави наявності одного із своїх батьків з інвалідністю ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІ групи.

Отже, Кабмін на засіданні 7 червня вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів та до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

А саме, Уряд виключив з переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу по мобілізації, норми щодо подання висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоровʼя про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю ІІ групи).

Також, як писала «Судово-юридична газета», змінами від 7 червня передбачено можливість дистанційної постановки на військовий облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які були зняті з військового обліку у звʼязку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, без особистого прибуття до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Крім того, надано право районним (міським) ТЦК та СП надсилати в електронному вигляді звернення до територіальних органів Національної поліції про призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Автор: Наталя Мамченко 

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