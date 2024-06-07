Правительство убрало из условий предоставления отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью II группы обязательное заключение ЛКК

Ранее это дополнительное условие в виде заключения ЛКК появилось в постановлении, несмотря на то, что в законе об усилении мобилизации его нет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением №560 добавил в перечень документов для отсрочки, которые должны проверять ТЦК у лиц, осуществляющих уход за родителями с инвалидностью II группы, документ, не предусмотренный законом 3633-lX о ссылке мобилизации.

Речь идет о заключении врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы), которые должны подать лица, претендующие на отсрочку с основания наличия одного из своих родителей с инвалидностью II группы или одного из родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью II группы.

Итак, Кабмин на заседании 7 июня внес изменения в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов и в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.

А именно, Правительство исключило из перечня документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, нормы по представлению заключения врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы).

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», изменениями от 7 июня предусмотрена возможность дистанционной постановки на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, снятых с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, без личного прибытия в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Кроме того, предоставлено право районным (городским) ТЦК и СП направлять в электронном виде обращение в территориальные органы Национальной полиции о призывниках, военнообязанных и резервистах, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Автор: Наталя Мамченко

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