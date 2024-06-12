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Spotify показуватиме користувачам дані про їхні звички

13:47, 12 червня 2024
Статистика підсумовує пісні, артистів, жанри та багато іншого за минулий рік.
Spotify показуватиме користувачам дані про їхні звички
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У стримінговому сервісі Spotify з’явилася цікава функція. Користувачам надсилатимуть повідомлення про їхні звички. Про це повідомляє Spotify.

Зокрема, компанія запускає ініціативу My Spotify, яка також буде унікальною для кожного користувача та покаже трохи більше цікавих фактів про слухачів та їхні звички, поки вони чекають на щорічний Wrapped.

Сервіс почне показувати персоналізовані банери й повідомлення з різними цікавими фактами про нещодавню історію прослуховування, наприклад, скільки разів за місяць ви слухали того чи іншого артиста.

Разом із тим у нових банерах та повідомленнях залишатимуть посилання на різні мікси та плейлисти, які будуть створюватися на основі звичок користувачів, та які, на думку алгоритмів, будуть цікаві слухачам.

Спершу нові банери та повідомлення будуть з’являтися лише у підписників сервісу у США, Канаді, Великій Британії, Новій Зеландії та Ірландії. Більше країн додадуть згодом.

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