Впервые за 30 лет: в Киеве выпало рекордное количество осадков

В Киеве меньше, чем за сутки, выпало более половины месячной нормы осадков.

Как ранее сообщалось, в Киеве из-за сильного дождя местами затопили дороги, улицы и подземные переходы.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в столице менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков.

«Так, по состоянию на 15:00 ночной и дневной уровни составили 46 мм осадков. Нормативный объем осадков в месяц – 74 мм. То есть, 12 июня в столице выпало более половины месячной нормы», - заявили в КГГА.

Там также отметили, что ливень с таким количеством осадков в городе впервые за последние 30 лет.

По прогнозу синоптиков, сильный дождь может продолжаться до конца дня.

«Призываем горожан быть осторожными, по возможности оставаться в помещениях, не парковать автомобили возле деревьев или электроопор», - добавили в КГГА.

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