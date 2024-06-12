В Киеве дождь затапливает маршрутки, машины плывут по дорогам: видео армагеддона

На дорогах столицы затруднено движение транспорта из-за сильной непогоды.

Источник фото: kievavtodor

В Киеве из-за сильного дождя местами затопление дорог. Местные телеграмм-каналы распространяют видео, где вода затопила салон маршрутки, машины, или уже подзатонули, или «плывут» по дорогам.

Под Индустриальным путепроводом проехать в сторону метро «Шулявская» можно исключительно по левой полосе и очень осторожно.

Кроме того, из-за непогоды на улице Юрия Кондратюка на проезжую часть упала электроопора. Правоохранители предостерегают, что из-за падения поврежденной электроопоры на проезжую часть, движение транспорта перекрыто. На месте работают соответствующие службы.

Гидрослужбы «Киевавтодора» работают в усиленном режиме для ликвидации подтоплений на улично-дорожной сети, вызванных длительными дождями. На месте задействованы мотопомпы, насосные станции, 168 работников и 63 единицы спецтехники и спецсредств для очистки ливнеприемной системы.

Сейчас дорожники ликвидируют подтопления на улицах Переяславской, Подлипко, Автотранспортной, Садовой, Ташкентской, Автопарковой и Кирилла Осьмака в Дарницком районе. В Святошинском районе работы проводятся на улицах Стеценко и Маховой, а в Оболонском районе - на улице Казанской.

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