В Белой Церкви заработал центр рекрутинга ВСУ

Это уже 23-й центр рекрутинга для службы в армии.

Теперь граждане имеют возможность получить информацию о возможности службы в Вооруженных Силах Украины в новом центре рекрутинга, который начал свою работу на проспекте Независимости, 34 в городе Белая Церковь. Об этом сообщает Минобороны.

На центральной улице города находится центр, где можно получить информацию о вакансиях в различных воинских частях, получить консультацию от рекрутеров и начать процесс приобщения к ВСУ. В случае необходимости обращаться в центр можно по телефону 097 776 00 72 или по электронному адресу [email protected].

«Центр рекрутинга украинской армии предоставляет возможность узнать о вакансиях в армии в целом, а не какой-то конкретной бригады. Мы контактируем с десятками и сотнями воинских частей, чтобы каждый мог найти наиболее подходящее место службы», - пояснил Уполномоченный по вопросам рекрутинга Минобороны Алексей Бежевец.

Рабочее время центра рекрутинга в Белой Церкви с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, а в пятницу с 8:00 до 15:45 с перерывом на обед с 13:00 до 13:45. На официальном сайте центра рекрутинга украинской армии будет доступна актуальная информация о вакансиях и контактные данные.

Отметим, что центр предлагает более трех тысяч вакансий по всей Украине и плодотворно сотрудничает с 72-й отдельной механизированной бригадой имени Черных Запорожцев и подразделениями Государственной пограничной службы.

Сейчас в стране действует уже 23 центра рекрутинга, в которые уже обратились более 7 000 человек. Для получения подробной информации о процессе присоединения к Вооруженным Силам Украины можно найти на сайте.

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