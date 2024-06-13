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У Білій Церкві запрацював центр рекрутингу ЗСУ

07:54, 13 червня 2024
Це вже 23-й центр рекрутингу для служби в армії.
У Білій Церкві запрацював центр рекрутингу ЗСУ
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Відтепер громадяни мають можливість отримати інформацію про можливості служби у Збройних Силах України в новому центрі рекрутингу, який розпочав свою роботу на проспекті Незалежності, 34 у місті Біла Церква. Про це повідомляє Міноборони.

На центральній вулиці міста знаходиться центр, де можна отримати інформацію про вакансії в різних військових частинах, отримати консультацію від рекрутерів та розпочати процес долучення до ЗСУ. У разі потреби звертатися до центру можна за телефоном 097 776 00 72 або за електронною адресою [email protected].

«Центр рекрутингу української армії надає можливість дізнатися про вакансії у війську загалом, а не якоїсь конкретної бригади. Ми контактуємо з десятками і сотнями військових частин, щоб кожен міг знайти найбільш відповідне місце служби», - пояснив Уповноважений з питань рекрутингу Міноборони Олексій Бежевець.

Робочий час центру рекрутингу у Білій Церкві з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, а в п’ятницю з 8:00 до 15:45 з перервою на обід з 13:00 до 13:45. На офіційному сайті центру рекрутингу української армії буде доступна актуальна інформація про вакансії та контактні дані.

Зазначимо, що центр пропонує понад три тисячі вакансій по всій Україні та плідно співпрацює з 72-ю окремою механізованою бригадою імені Чорних Запорожців та підрозділами Державної прикордонної служби.

Наразі у країні діє вже 23 центри рекрутингу, які вже звернулися понад 7 000 осіб. Для отримання детальної інформації про процес долучення до Збройних Сил України можна знайти на сайті.

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