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Власна справа за пів години: на порталі Дія запустили комплексну послугу е-Підприємець

18:59, 12 червня 2024
Відтепер можна оформити онлайн 10 послуг за однією заявою за 15-40 хв.
Власна справа за пів години: на порталі Дія запустили комплексну послугу е-Підприємець
Фото: diia.gov.ua
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Міністерство цифрової трансформації України повідомило про запуск комплексної послуги е-Підприємець на порталі Дія.

«Замовляйте необхідні послуги для ведення власного бізнесу, змінюйте чи розширюйте сферу діяльності за пів години без походів до установ», - пишуть у відомстві.

е-Підприємець — сервіс для спрощення ведення бізнесу.

Зазначається, що відтепер можна оформити онлайн 10 послуг за однією заявою за 15-40 хв.

Які саме послуги наразі доступні?

Державна реєстрація ФОП.

Державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів.

Державна реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту.

Державна реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту.

Подання вакансій.

Реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування.

Реєстрація платником податку на додану вартість.

Відкриття банківського рахунку.

е-Підприємцем можуть користуватися повнолітні громадяни України, які хочуть зареєструвати підприємство та діючі бізнеси, що бажають змінити/розширити напрям своєї діяльності.

Сервіс пропонує комплекси послуг за кількома видами малого бізнесу — для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ або іншого виду діяльності.

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