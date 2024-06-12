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Собственное дело за пол часа: на портале Дія запустили комплексную услугу е-Предприниматель

18:59, 12 июня 2024
Теперь можно оформить онлайн 10 услуг по одному заявлению за 15-40 мин.
Собственное дело за пол часа: на портале Дія запустили комплексную услугу е-Предприниматель
Фото: diia.gov.ua
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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о запуске комплексной услуги е-Предприниматель на портале Дія.

«Заказывайте необходимые услуги для ведения собственного бизнеса, меняйте или расширяйте сферу деятельности за полчаса без походов в учреждения», - пишут в ведомстве.

е-Предприниматель – сервис для упрощения ведения бизнеса.

Отмечается, что теперь можно оформить онлайн 10 услуг по одному заявлению за 15-40 мин.

Какие услуги пока доступны?

Государственная регистрация ФЛП.

Государственная регистрация изменений в сведения о ФЛП, содержащихся в ЕГР.

Регистрация декларации соответствия материально-технической базы предприятия требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности.

Государственная регистрация мощностей операторов рынка пищевых товаров.

Государственная регистрация создания ООО из модельного устава.

Государственная регистрация перехода ООО на деятельность из модельного устава.

Представление вакансий.

Регистрация/переход на упрощенную систему налогообложения.

Регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость.

Открытие банковского счета.

е-Предпринимателем могут воспользоваться совершеннолетние граждане Украины, которые хотят зарегистрировать предприятие и действующие бизнесы, желающие изменить/расширить направление своей деятельности.

Сервис предлагает комплексы услуг по нескольким видам малого бизнеса – для кафе, салонов красоты, точек продаж, ИТ или другого вида деятельности.  

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