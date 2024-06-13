В ВККС рассказали, почему Комиссии необходима финансовая независимость от ГСА и Совета правосудия

ВККС сможет более оперативно распоряжаться бюджетными средствами, а в отношениях с Советом правосудия могут возникнуть проблемы.

В Высшей квалификационной комиссии судей рассказали, почему стремятся обрести независимость в решении финансовых вопросов.

Напомним, что в настоящее время в Верховной Раде есть два законопроекта, которые касаются вопросов финансового обеспечения ВККС.

Законопроект Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики № 11254 от 13 мая 2024 года предусматривает, что ГСА утратит полномочия главного распорядителя средств для финансового обеспечения ВККС. Соответственно, ВККС станет главным распорядителем, как относительно собственных финансовых потребностей, так и станет распорядителем средств для Национальной школы судей Украины.

Отметим, что сейчас ГСА осуществляет для ВККС перераспределение бюджетных расходов, например, в случаях, когда Комиссии необходимо закупить какое-либо оборудование или услуги.

Одновременно альтернативный законопроект №11254-1 от 24 мая 2024 года (инициатор – народный депутат Сергей Демченко) предусматривает, что главным распорядителем средств для финансового обеспечения ВККС и НШСУ станет Высший совет правосудия.

Как рассказал 3 июня во время заседания Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти и. о. председателя ВККС Руслан Сидорович, обретение статуса главного распорядителя средств, позволит Комиссии быстрее и без лишних согласований и бюрократии распределять средства для решения тех или иных своих потребностей.

Вместе с тем Руслан Сидорович поставил под вопрос целесообразность закрепления за ВСП полномочий по финансовому обеспечению Комиссии.

«Из ГСА мы не пересекаемся в плане нашей профессиональной компетенции, а вот с ВСП все обстоит наоборот. Совет правосудия фактически осуществляет ревизию решений Комиссии по немалому количеству вопросов. Не будет ли в таком случае конфликта интересов? ВККС и ВСП независимы в выполнении своих институциональных задач, однако зависимость ВККС от ВСП в вопросах финансирования может вызвать определенные замечания, в том числе и у сторонних наблюдателей», - рассказал Руслан Сидорович.

Также и. о. председателя ВККС сообщил, что никаких противоречий в настоящее время между ГСА и ВККС нет.

Отметим, что у ГСА своих замечаний по поводу предложений законопроекта № 11254 не возникло.

Автор Вячеслав Хрипун

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