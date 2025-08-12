В Большой Палате ВС сообщили о наличии вакантных должностей

В Большой Палате Верховного Суда имеются вакантные должности помощников судей гражданской и хозяйственной юрисдикций. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.
«Работа в офисе судьи – это возможность для профессионального роста и приобретения ценного практического опыта, поэтому, если вы имеете глубокие знания гражданского и/или хозяйственного права и процесса, уверенно ориентируетесь в правовых выводах Верховного Суда, умеете анализировать судебную практику и научные источники и стремитесь реализовать свой потенциал в сфере правосудия – предлагаем присоединиться к нашему коллективу», – говорится в сообщении.
Требования к кандидатам:
– гражданство Украины;
– свободное владение государственным языком;
– профессиональный стаж в сфере права не менее трех лет.
Резюме и мотивационное письмо необходимо отправлять на электронную почту: [email protected].
Ранее сообщалось, что в Высшем антикоррупционном суде открылись пять вакантных должностей.
