В Большой Палате ВС сообщили о наличии вакантных должностей

В БП ВС ищут помощников судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Большой Палате Верховного Суда имеются вакантные должности помощников судей гражданской и хозяйственной юрисдикций. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

«Работа в офисе судьи – это возможность для профессионального роста и приобретения ценного практического опыта, поэтому, если вы имеете глубокие знания гражданского и/или хозяйственного права и процесса, уверенно ориентируетесь в правовых выводах Верховного Суда, умеете анализировать судебную практику и научные источники и стремитесь реализовать свой потенциал в сфере правосудия – предлагаем присоединиться к нашему коллективу», – говорится в сообщении.

Требования к кандидатам:

– гражданство Украины;

– свободное владение государственным языком;

– профессиональный стаж в сфере права не менее трех лет.

Резюме и мотивационное письмо необходимо отправлять на электронную почту: [email protected].

Ранее сообщалось, что в Высшем антикоррупционном суде открылись пять вакантных должностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.