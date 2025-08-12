У Великій Палаті ВС повідомили про наявність вакантних посад

У Великій Палаті Верховного Суду наявні вакантні посади помічників суддів цивільної та господарської юрисдикцій. Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.
«Робота в офісі судді – це можливість для професійного зростання та набуття цінного практичного досвіду, тож якщо ви маєте ґрунтовні знання цивільного та/або господарського права й процесу, впевнено орієнтуєтесь у правових висновках Верховного Суду, вмієте аналізувати судову практику й наукові джерела та прагнете реалізувати свій потенціал у сфері правосуддя – пропонуємо долучитися до нашого колективу», - йдеться у повідомленні.
Вимоги до кандидатів:
– громадянство України;
– вільне володіння державною мовою;
– професійний стаж у сфері права не менше трьох років.
Резюме та мотиваційний лист треба надсилати на електронну пошту: [email protected].
