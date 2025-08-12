РФ ударила ракетами по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ

Группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ночью российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

Как сообщили в Командовании Сухопутных войск утром 12 августа, сигнал «Ракетная опасность» был получен и передан личному составу своевременно. После оповещения военные начали перемещение в оборудованные укрытия и хранилища. Однако во время этого группа бойцов попала под поражение кассетных боеприпасов.

В результате атаки погиб один военнослужащий, еще 11 получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, 12 военных обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс. На месте работают экстренные службы, раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.