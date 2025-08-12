РФ вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ

Група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів.

Вночі російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Як повідомили в Командуванні Сухопутних військ вранці 12 серпня, сигнал «Ракетна небезпека» було отримано та передано особовому складу вчасно. Після оповіщення військові почали переміщення до обладнаних укриттів та сховищ. Однак під час цього група бійців потрапила під ураження касетних боєприпасів.

Внаслідок атаки загинув один військовослужбовець, ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, 12 військових звернулися по медичну допомогу зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес. На місці працюють екстрені служби, пораненим надається необхідна медична допомога.

