Федоров анонсировал громкое заявление в сфере мобильного интернета – говорит о «топ-новости для всего мира»

Пользователи предполагают, что речь идет о запуске или расширении 5G в Украине.

Первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пообещал опубликовать 12 августа «суперновость» в сфере мобильного интернета и связи.

Об этом он сообщил в соцсети Threads.

«Сегодня будет суперновость для украинцев в сфере мобильного интернета/связи. И это будет топ-новость для всего мира», — написал Федоров.

В комментариях пользователи предполагают, что это может быть связано с сетью 5G.

Еще в прошлом году «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине стартует пилотный проект по использованию 5G-связи. Кабмин утвердил изменения в постановление об использовании радиочастот. Тогда Михаил Федоров отметил, что в трех городах протестируют совместимость 5G с военным оборудованием. Пилот должен был длиться 2 года и пройти в два этапа.

«Во время испытаний НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей», — сообщил Федоров.

После сообщения о начале тестирования 5G в пилотном режиме источники на телеком-рынке сообщили, что первым городом, где пройдет это тестирование, станет Львов, а позже его могут масштабировать на Киев и Одессу.

