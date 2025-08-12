Федоров анонсував гучну заяву у сфері мобільного інтернету – каже про «топ-новину для всього світу»

Користувачі припускають, що йдеться про запуск або розширення 5G в Україні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший віце-прем’єр-міністр України та Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пообіцяв оприлюднити 12 серпня «суперновину» у сфері мобільного інтернету та зв’язку.

Про це він повідомив у соцмережі Threads.

«Сьогодні буде суперновина для українців у сфері мобільного інтернету/зв’язку. І це буде топ-новина для всього світу», — написав Федоров.

У коментарях користувачі припускають, що це може буде пов'язано з мережею 5G.

Ще того року «Судово-юридична газета» писала, що в Україні стартує пілотний проект з використання 5G-зв'язку. Кабмін ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот. Тоді Михайло Федоров зазначив, що в трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнання. Пілот мав тривати 2 роки та пройти у два етапи.

«Під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж», - повідомив Федоров.

Після повідомлення про початок тестування 5G у пілотному режимі джерела на телеком-ринку повідомили, що першим містом, де відбудеться це тестування, стане Львів, а згодом його можуть масштабувати на Київ та Одесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.