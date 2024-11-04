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В яких містах України запустять пілотне підключення до мережі 5G

14:24, 4 листопада 2024
Міністр Михайло Федоров зазначив, що в трьох містах протестують проект з використання 5G-зв'язку.
В яких містах України запустять пілотне підключення до мережі 5G
Джерело фото: Frederik Lipfert / Unsplash
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Як писала «Судово-юридична газета», в Україні стартує пілотний проект з використання 5G-зв'язку. Кабмін ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот. Тоді віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що в трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнання. Пілот триватиме 2 роки та пройде у два етапи.

«Під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж», - повідомив Федоров

Після повідомлення про початок тестування 5G у пілотному режимі декілька співрозмовників «Економічної правди» на телеком-ринку повідомили, що першим містом, де відбудеться це тестування, стане Львів, а згодом його можуть масштабувати на Київ та Одесу.

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Михайло Федоров

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