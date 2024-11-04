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В каких городах Украины запустят пилотное подключение к сети 5G

14:24, 4 ноября 2024
Министр Михаил Федоров отметил, что в трех городах протестуют проект по использованию 5G-связи.
В каких городах Украины запустят пилотное подключение к сети 5G
Источник фото: Frederik Lipfert / Unsplash
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В каких городах планируется запустить пилотные проекты 5G-связи.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине стартует пилотный проект по использованию 5G-связи. Кабмин принял изменения в постановление об использовании радиочастот. Тогда вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что в трех городах протестуют совместимость 5G с военным оборудованием. Пилот продлится 2 года и пройдет в два этапа.

«В ходе испытаний НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей», - сообщил Федоров.

После сообщения о начале тестирования 5G в пилотном режиме, несколько собеседников «Экономической правды» на телеком-рынке сообщили, что первым городом, где состоится это тестирование, станет Львов, а впоследствии его могут масштабировать на Киев и Одессу.

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Михаил Федоров

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