Штамм COVID-19 Stratus активно распространяется — эпидемиолог объяснила, кто в группе риска

Новый вариант коронавируса Stratus, который сейчас циркулирует в мире и в Украине, не представляет серьезной опасности для большинства населения. Об этом в эфире телеканала «Киев24» сообщила директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней Виктория Задорожная.

По ее словам, Всемирная организация здравоохранения сейчас разделяет вирусы на две категории: те, что требуют мониторинга, и те, что представляют интерес. Вирусов, вызывающих обеспокоенность, на данный момент нет, а Stratus относится именно к группе, подлежащей наблюдению из-за активной циркуляции и способности быстро меняться.

Специалисты отмечают, что, несмотря на высокую способность к адаптации, Stratus не вызывает более тяжелых форм COVID-19 или повышенной смертности. Его свойства постепенно приближаются к респираторным инфекциям, с которыми люди сталкиваются постоянно. Наибольший риск он представляет для маленьких детей и людей пожилого возраста, у которых течение болезни может быть более тяжелым. В большинстве же случаев инфекция проходит в легкой форме.

Напомним, в Киеве сейчас фиксируется сезонный рост заболеваемости COVID-19 и увеличение числа госпитализаций, в том числе пациентов в тяжелом состоянии.

