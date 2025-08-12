Штам COVID-19 Stratus активно поширюється — епідеміолог пояснила, хто в групі ризику

Новий ковідний штам Stratus має легший перебіг, але потребує пильного моніторингу.

Джерело фото: Freepik

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Новий варіант коронавірусу Stratus, що нині циркулює у світі та в Україні, не становить серйозної небезпеки для більшості населення. Про це в ефірі телеканалу «Київ24» повідомила директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Вікторія Задорожна.

За її словами, Всесвітня організація охорони здоров’я нині розділяє віруси на дві категорії: ті, що потребують моніторингу, та ті, що становлять інтерес. Вірусів, які викликають занепокоєння, наразі немає, а Stratus належить саме до групи, що підлягає спостереженню через активну циркуляцію та здатність швидко змінюватися.

Фахівці зазначають, що попри високу здатність до адаптації, Stratus не спричиняє тяжчих форм COVID-19 чи підвищеної смертності. Його властивості поступово наближаються до респіраторних інфекцій, з якими люди стикаються постійно. Найбільший ризик він становить для маленьких дітей та людей похилого віку, у яких перебіг хвороби може бути тяжчим. У більшості ж випадків інфекція минає у легкій формі.

Нагадаємо, у Києві нині фіксують сезонне зростання захворюваності на COVID-19 та збільшення кількості госпіталізацій, зокрема пацієнтів у тяжкому стані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.