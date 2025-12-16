Верховна Рада після ухвалення житлового закону візьметься за правила роботи рієлторів — Олена Шуляк

У парламенті створять робочу групу, яка напрацює законодавчі пропозиції для впорядкування ринку рієлторських послуг без монополій.

У Верховній Раді планують створити Робочу групу, яка напрацює рішення для впорядкування ринку рієлторських послуг і підготує відповідні рекомендації для уряду. Про це повідомила голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Це передбачено законопроєктом №12377 «Про основні засади житлової політики», адже сфера рієлторської діяльності є важливою складовою державної житлової політики.

Шуляк зазначила, що до врегулювання проблемних питань, повʼязаних з рієлторською діяльністю, парламент приступить уже після остаточного ухвалення цього проєкту закону.

Так, найближчим часом на базі Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування планують створити Робочу групу, яка буде напрацьовувати відповідні рішення. Їх нададуть як рекомендації для уряду.

«Уже були петиції до Президента та уряду стосовно того, щоб вплинути на ситуацію з незрозумілими правилами роботи рієлторів в Україні. Ба більше, прем’єр-міністерка доручила надати пропозиції, що робити з цим ринком. Тому в прикінцевих положеннях законопроєкту №12377 ми прописали, що впродовж місяця після ухвалення й підписання цього закону наш Комітет надасть законодавчі пропозиції для парламенту, яким чином врегулювати питання роботи на ринку фахівців з нерухомості», – розповіла Олена Шуляк.

За різними оцінками, в Україні може налічуватись до 40 тисяч рієлторів, які працюють з орендними відносинами та купівлею-продажем нерухомості, однак точних даних щодо цього немає, уточнила Шуляк. Немає навіть розуміння, наскільки якісно або неякісно ці фахівці надають свої послуги та чи можуть люди, які звертаються до них за послугою, отримати її якісно, прозоро, за зрозумілу вартість. Тобто оплата має відображати обсяг роботи та рівень відповідальності, а не формальний доступ до інформації.

«Я свого часу не підтримала законопроєкт №3618, зареєстрований ще у 2020 році, де було прописано, що рієлторів, які працюють на ринку, потрібно допускати до роботи після сертифікації, яку потрібно отримати у відповідній організації в обовʼязковому порядку. Але це монополія, тому ми проти обов’язкового визначення якоїсь конкретної, окремої організації – ринок сам повинен вирішити, яким чином це буде працювати. А ми можемо надавати лише підтримку або через українські виші, які можуть навчати фахівців з нерухомості», – зауважила Шуляк.

На рівні законодавства, акцентувала вона, потрібно встановити чіткі правила й порядки, дотримання яких дасть змогу правильно врегулювати та впорядкувати рієлторську діяльність, однак зробити це без монопольних зловживань. Для напрацювань у цій царині й створять Робочу групу вже наприкінці поточного року.

«Це буде Робоча група на базі нашого Комітету, яка напрацьовуватиме відповідні пропозиції, оскільки впродовж місяця після ухвалення та підписання законопроєкту №12377 ми будемо надавати їх на розгляд Міністерства розвитку громад та територій і парламенту. Тому я прошу долучатись до її роботи і експертів, і представників ринку, щоб забезпечити рішення, які дозволять правильно врегулювати цю сферу», – зазначила Олена Шуляк.

Вона нагадала, що ухвалення законопроєкту «Про основні засади житлової політики» є частиною зобовʼязань України перед ЄС – у межах програми Ukraine Facility. Отже, впорядкування сфери рієлторських послуг також входить в євроінтеграційні зобовʼязання нашої країни.

